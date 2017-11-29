〈中部〉嘉市鐵路高架化設願景館 議員︰花錢行銷？

2017-11-29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市區鐵路高架化案（簡稱鐵高案）十二月中旬由台鐵替代軌工程率先開工，鐵高案昨成為不分黨派市議員在議會定期會質詢焦點；議員戴寧質疑，市府規劃年底前在嘉義車站前設「鐵路計畫願景館」，明年編列五百四十萬元營管費用，行銷宣傳費就佔三百萬元，但鐵高案的細部計畫還未完成，施工範圍在哪裡都不清楚，願景館恐淪為市長涂醒哲政績館。

市府︰市民參與的溝通平台

市府交通觀光處代理處長黃緒信說，願景館成立目的是當民意參與的溝通平台，不是替市長行銷政績，館內將有鐵路高架化模型、裝設虛擬實境等互動式裝置，及舉辦國內鐵路高架化案例觀摩參訪，讓市民了解鐵路高架化後的情況。

黃緒信表示，為避免動工後與地方需求脫節、引起抗爭，除辦說明會、架網站，也要興建願景館，蒐集民眾意見，每週與中央開會時反映、及時修正，例如有人建議文化路「森林之歌」附近房屋較少，高架化範圍可東移，但這樣可能影響嘉義基督教醫院旁民宅，中央得評估如何減少民眾損失。

市府都市發展處代理處長陳永軒說，交通部高速鐵路工程局捷運工程處曾有初步的土地開發規劃，但市府不採納，因此十月底發包進行都市計劃先期規劃，等高鐵局細部計畫路廊定案，就辦理路廊都計變更。

議員蔡文旭、張秀華跟王美惠認為，鐵路高架化工程攸關民眾土地徵收、房屋拆遷、住戶安置等，市府要及時公開相關資訊，由專人受理民眾陳情。