〈中部〉（雲林）暖冬菜價跌 椪柑小粒俗擱好呷

2017-11-29

〔記者黃淑莉、陳燦坤／雲林報導〕氣候適合葉菜生長，市場到貨量增加、菜價跌；今年入秋至今氣溫不夠低，椪柑皮無法轉紅、果實小，賣相差價格也下跌；另因加工成本提高，花生相關加工品價格蠢蠢欲動。

西螺果菜市場拍賣平均價格連續一週每天下跌五毛錢，高麗菜、包心白菜平均每公斤十四、十五元，小白菜、油菜及蚵白菜等需求量大的蔬菜價格比上週下跌超過一成，空心菜、莧菜因不是產期，量少價格仍在高檔，每公斤五十元左右。

二崙農會祕書吳曜宇表示，產地氣候晴朗穩定，蔬菜產量增，農會運銷量每天比上週增加一、二十公噸，拍賣價格上週六每公斤廿七、廿八元，昨下跌至二十多元，去年同期每公斤三十多元。

下週裡作蔬菜採收 價將再跌

吳曜宇指出，二期作收割後的裡作蔬菜約再一週即可採收，預估菜價會再回跌；西螺果菜市場分析，現產地缺工工資、肥料、紙箱等成本提高，賠本生意沒人做，菜價也不會跌到太低。

古坑椪柑進入盛產期，果農表示，今年閏月節氣晚，入秋後溫度不夠低，果皮沒轉紅、果實小，加上其他水果豐收影響，椪柑格價較去年同期下跌三、四成，現產地品質好的每公斤二十元，由於今年沒有雨品質、口感很好，現在吃椪柑正是時候。

量少價飆 加工花生每斤120元

相較蔬菜、椪柑價跌，花生受到蟲害及天候影響，不僅產量萎縮，品質也普遍不理想，這一季花生趕上過年前需求，用量較大，品質佳的花生量少價揚，業者表示，產地每台斤約卅五到卅八元，但經過篩選加工的花生每台斤漲至一百二十元，下游食品加工業者大喊吃不消。

業者反應過年應景的花生粩從去年每台斤八十元漲到一百元，今年則可能調漲到一百二十元，部分業者擔心銷路銳減，打算改以餅屑取代花生粉。