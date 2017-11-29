〈中部〉《台中》全國語文賽選手失格 教團要教局負責

2017-11-29

〔記者歐素美、張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕全國語文競賽日前傳出台中市未分區辦理複賽，選手失格取消成績的憾事，台中市教師職業工會指出，競賽講求公平，既有遊戲規則卻不遵守，市府教育局作法有違教育原則，更摧毀學生學習價值，教育局要負全責。

教局盼教育部從寬認定確保權益

對此，教育局長彭富源指出，事件確實造成極大傷害，辦理過程中，同仁就算覺得規定文字「應參考」辦理，縣市有權宜空間，因事涉參賽者權益，應謹慎徵求主辦單位或教育部對法條的解讀是否相同，目前除盼教育部從寬認定確保參賽者權益外，也會進行內部檢討，「行政上也會有所作為」。

台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，全國語文競賽實施要點規定，直轄市應以行政區為範圍，分兩個區域辦理複賽，各組各分區第一名才能成為全國競賽選手，任何競賽貴在公平，訂定遊戲規則，若台中市教育局認為遊戲規則有所窒礙難行，應於賽前提出討論，採取不在意、不遵守的策略，有違教育原則，令人無法認同。

洪維彬表示，因為行政單位對於競賽規則的不在意、不遵守，不僅摧毀學生的競賽資格，包括學生準備過程中累積的學習經驗及價值均被毀之殆盡，教育局針對其被取消獎項的權益，應負起全責。

學校︰讓孩子有舞台 說作弊太沉重

東勢區中山國小校長譚至皙表示，新北市或主辦的台南市在比賽過程中，有很多機會可以發現、處理，新北市卻在得獎公布後再檢舉，作法太殘忍，學生喪失得獎資格後很失望，家長更憤怒，教育局的作法希望讓優秀的孩子有舞台，說作弊太沉重，並質疑主辦的台南市政府難道就沒有責任。

清水高中表示，有關全國決賽部分，係由各縣市政府統一報名參賽，相關問題由教育局依程序處理中，學校將配合全力爭取學生權益。因適逢期中考試，學生專注應考，不便表達意見。