〈中部〉《台中》年增5千違建 今年拆除率僅2.6％

2017-11-29

〔記者張菁雅／台中報導〕新北市中和日前發生違章建築大火，造成九人死亡，為防範再發生憾事，時代力量台中黨部昨天召開記者會表示，台中市至今年九月止違建拆除率僅二．六％，且住宅用火災警報器裝設率低、消防車不足，都成為公安隱憂，呼籲市府應公開危險建物資訊、強化防災設備。

時代力量台中黨部副執行長曾玟學表示，經查內政部營建署資料，台中市至今年九月止違建數量共七萬七千零八十四筆，今年僅拆除二千零六十二件，拆除率只有二．六％，違建成長率則達五．八九％，違建數量以每年近五千件的速度不斷上升，拆除速度緩不濟急。台中市作為第二大城，人口眾多、學區密集，都發局應公布危險建物地點，並設定改善期程。

時力批住警器裝設率僅20％

時力台中黨部副執行長江汶錡、林佳儀也指出，台中市住警器裝設率僅二十．四一％，低於全國平均值二十六．三四％；另外，台中現有雲梯車二十二輛、消防車二百一十七輛，每萬人平均可分到○．七八輛消防車，跟六都相比仍有進步空間。而台中市十六層以上的建築物有五百處，卻只有六輛可上升五十公尺的雲梯車，沒有可上升七十二公尺的超高雲梯車，呼籲市府應加強消防配備、員額等預算。

消防局︰住警器安裝戶數全國第四

對此，消防局副局長曾進財表示，台中市需要安裝住警器的戶數約五十萬戶，已安裝十萬一千八百四十五戶，安裝率雖低於全國平均值，安裝戶數全國第四高；預計今年底再補助弱勢戶安裝二萬九千具住警器，安裝率提升四．二％，接近全國平均值。

曾進財也說，高層建築物防火首重消防設備及防火管理，不能只靠雲梯車，因此，消防局要求各大隊針對轄區十六層樓以上高層建築物搶救演練，加強火災搶救效率的同時，也要求大樓定期檢修設備。

消防局補充說明，住警器與集合住宅裝設的火災自動警報系統不同，不須拉線，只要裝上電池即可安裝在房間牆上，市售價格約從四、五百元至七、八百元間。

都發局︰即報即拆 遏止新違建

都發局則指出，市府為讓有限行政資源更有效運用，改變過去輕重不分情形，訂出違建拆除優先順序，並在網站公布周知，降低人為因素干預；另對於所查獲施工中違建，均即報即拆，以遏止新增，同時研訂如騎樓安學、大型違建廣告物等專案計畫，執行分期分區違建拆除。