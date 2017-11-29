〈中部〉埔榮長照大樓動土 估明年底完工

2017-11-29

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕台中榮民總醫院埔里分院投入長照行列，以一億九千萬元興建的長照大樓昨日動土，預定明年底完工，院方允諾留二至三成床位給一般民眾；而旗艦型日照中心明年一月應可開辦，未來該醫院即可串聯長照A、B、C級照護。

台中榮總埔里分院興建長照大樓，昨日由退輔會主委李翔宙主持動土儀式，他表示，退輔會所屬十五家榮總和分院，去年十月成立專案編組統整各院所，且全數申請獲准建置日照中心，將在醫療之外，投入長照工作。

台中榮總埔里分院長葛光中指出，醫院現有護理之家共有九十八個床位，已經不敷需求，長照大樓明年底完工後，未來增加二百床收置量，主要照護失智、失能或身心障等患者，弱勢榮民和弱勢居民為主要收容對象，但仍會保留二到三成的床位給一般民眾申請。

葛光中也說，院內的榮光日照中心也已完工，下月起試營運，明年元月可望正式開幕收案，讓可自由行動和自理的社區居民前來，延緩老人家老化速度，也讓年輕一輩可安心工作，不用擔心老人家白天乏人照顧。

南投縣府衛生局副局長吳美玲則說，南投縣內的老年人口高達八萬人，失智失能者也有超過一萬人，未來人數還會再增加，長照需求急迫，埔里鎮的長照工作，在埔基醫院之外，又增加埔榮，對大埔里地區的老人是一大福音。