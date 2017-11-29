〈中部〉魚屍綿延2公里 社頭卓乃潭排水飄臭

2017-11-29

上千隻琵琶鼠魚暴斃

〔記者陳冠備／社頭報導〕彰化縣社頭鄉卓乃潭排水近日傳出陣陣惡臭味，民眾發現水溝內竟滿佈魚屍，綿延近兩公里，估初超過上千隻。由於暴斃魚屍都是琵琶鼠魚（俗稱「垃圾魚」），彰化縣環保局表示，目前未查獲有廢水排放情事，但水質溶氧量有偏低現象，推測可能為魚群死亡原因，已通知排水管理單位協助清理。

卓乃潭排水是田中、社頭地區重要排廢水溝，偶有臭味傳出，但日前住在社頭草仔埤巷居民近日發現，卓乃潭排水奇臭無比，水面上滿是暴斃魚屍，不斷發出令人做噁的腥臭味，根本無法呼吸，只能門窗緊閉，加上已經事發兩天，魚屍開始發爛，一旁還有福壽螺吸食，深怕引發嚴重污染，只好趕快通報環保局來稽查。

張姓居民表示，住在當地五年多，常看到水溝顏色被染得五花八門，不過這是第一次看到水溝內充滿魚屍，數量多到令人看得頭皮發麻，尤其這兩天氣溫上升，臭味愈加濃烈，而且這些死掉魚屍都是琵琶鼠魚，生命力最為強韌，怎會成群暴斃？他懷疑是上游水質被污染，或是被不良業者丟棄所致。

彰化縣環保局長江培根表示，前日已派員巡查上下游，並稽查鄰近列管事業單位，皆未發現異常排放廢水情況，當場檢測該水體溶氧值僅零點五mg/L，已屬偏低，可能是近日氣溫變化幅度較大、水體基流量不足，導致魚群窒息死亡。

環局︰水質缺氧所致

農業處副處長郭至善表示，琵琶鼠魚以藻類和底層有機物為主食，由於無天敵，已大量侵入台灣河川，但因近期中部地區雨量不足，加上進入收耕期，上游處水量減低，只剩家庭、工用廢水，造成水體生化需氧量與化學需氧量提高，消耗過度氧氣，才導致魚群集體暴斃，此狀況到冬季缺水時，就常發生。

水利資源處處長陳詔慶表示，卓乃潭排水屬區域排水，昨日收到通知後已派員去清理，由於數量龐大，預計需利用數個工作日才能清理完畢。