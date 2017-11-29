〈中部〉（雲林）樂齡遊草嶺 輕旅食7路線

2017-11-29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉公所為推動草嶺觀光休閒產業，整合草嶺、石壁地質景觀、步道規劃七條樂齡輕旅食旅遊、健行路線，古坑鄉長黃意玲指出，步道就是讓人走得開心，草嶺七條路線長約一至三公里，很適合年長者或全家同遊。

古坑鄉鄉公所對轄內步道健檢及調查，並針對各年齡層規劃路線，其中草嶺地質景觀、自然生態豐富，多條登山步道保留原有林相、生態，許多愛好登山健行民眾視為祕境，退休人員經常揪團包車造訪。

古坑鄉公所串連草嶺地質景點、步道及特產，規劃七條地質景點樂齡輕旅食路線，第一條蓬萊瀑布、石壁仙、遊龍湖、九芎神木步道，全長約二公里；第二條石壁仙楂、咖啡、椴木香菇步道，全長約二公里。

第三條五元二角、雲嶺之丘，長約一公里；第四條同心步道約一公里半；第五條通學步道約一公里；第六條遊客服務中心、幽情谷、水濂洞、青蛙石、苦茶樹迴圈步道，全長約二公里半；第七條龍興宮、四面佛、峭壁雄風、小天梯迴圈步道，全長約三公里。

草嶺觀光協會理事長劉文房表示，日前林內圖書館樂齡班員到草嶺體驗輕旅食，走訪蓬萊瀑布、峭壁雄風，還體驗草嶺特產咖啡、愛玉、仙楂，一位九十一歲長輩挑戰峭壁雄風結束後大呼過癮。

草嶺村長陳兵通指出，草嶺、石壁四季風景不同，可說是雲林後花園，除登山健行欣賞地質、林木等自然景觀，地方也積極在規劃溯溪、攀樹等不同旅遊體驗。