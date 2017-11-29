〈中部〉75歲換駕照 雲嘉南3千餘人未辦

2017-11-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高齡駕駛人駕照管理制度今年七月一日上路，民國三十一年七月一日後（含）出生者，收到監理單位通知的三年內，須通過測驗以換發汽、機車駕照，逾期將被註銷駕照，公路總局嘉義區監理所負責雲林、嘉義及台南地區的業務，轄內應依新制換照者四千兩百九十八人，至十月底尚有三千三百七十五人未換發，所方呼籲儘速辦理。

31年7月1日前出生者 不須更換

嘉義區監理所駕駛人管理課長黃松齡表示，有民眾誤以為超過七十五歲者都須換照而來洽詢，不過法律不溯及既往，以民國三十一年七月一日為分界點，這天之前出生者不須換照，但若違規被記點或被吊扣駕照，顯示有駕駛行為，須於三個月內換照，逾期註銷駕照。

黃松齡說，換照要體檢合格，通過「認知功能測驗」，對時間有認知能力、有近程記憶思考能力、有判斷力及手腦並用能力，再申請換發三年有效期的駕照，監理所網站有題庫可供民眾上網練習。

嘉義縣是農業縣，不少七、八十歲老農尚在駕車幫助農務，有人表達「不可能不開車」；住在民雄鄉的七十七歲退休醫師郭秋林則強調，「為了大家安全，決定不開車」，自己很愛開車，去任何地方都方便又自由，但年紀大後，反應確實較慢，為自身及他人安全著想，自願不開車，近程騎單車，遠程由兒女載送。

監理所路老師 對長者宣導交安

嘉義區監理所長劉英標表示，監理所與培訓合格的「路老師」（見下圖，記者林宜樟攝），七月起針對年長者進行交安新制宣導；此外，公路總局委託龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系副教授許峻嘉，開發機車安全駕駛學習遊戲，使用VR虛擬實境模擬危險情境體驗，已在嘉義所測試三個月，將來可讓民眾在路考前體驗。