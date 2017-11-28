〈南部〉南台113位司機 獲英語友善標章認證

2017-11-28

〔記者劉婉君／台南報導〕外籍旅客到台南搭計程車、公車，講英語也能溝通！全市目前已有七十七名計程車司機、三十六位公車司機取得台南市政府的「英語友善標章認證」，市府第二官方語言辦公室並推出新版計程車手指書和雙語旅遊手冊，讓外國旅客到台南遊玩、吃美食更方便。

推出計程車手指書、雙語旅遊手冊

近年來，台南市有許多國際觀光客、外籍學生，為了建構更完善的英語友善環境，二官辦與交通局從今年度開始，合作辦理「府城運將溜英文」培訓課程，讓計程車司機和公車司機可以輕鬆學會基礎的英文會話，並舉辦英語評核，發給通過評核的司機英語友善標章；最近更將所有獲得認證的司機電話資料印製成摺頁，放置在各旅遊服務中心、飯店、民宿及餐廳，供外籍遊客索取。

此外，同時也針對計程車推出三種英語服務學習工具，包括上下車雙語歡迎詞、台南雙語旅遊簡介、雙語手指書等，讓外籍旅客一坐上計程車，就能聽到事先錄製好的歡迎詞，舒緩部分司機接待外籍乘客的緊張感。

司機如果不知如何開口說英語，就可以利用手指書，指出想要表達的句子進行溝通；而外籍遊客也可閱讀車上的雙語旅遊手冊，掌握台南市知名景點、小吃及每月重大活動資訊等。

二官辦副主任田玲瑚表示，「府城運將溜英文」課程教材及手指書，由市府外籍顧問Chris Caputo編纂，從外國人的角度，寫出搭計程車時最常使用到的五十句英文，司機平時也能利用手指書上的QR Code練習。

  • 台南市府第二官方語言辦公室推出新版的計程車手指書及雙語旅遊手冊。（記者劉婉君攝）

    台南市府第二官方語言辦公室推出新版的計程車手指書及雙語旅遊手冊。（記者劉婉君攝）