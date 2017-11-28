〈南部〉南台113位司機 獲英語友善標章認證

2017-11-28

〔記者劉婉君／台南報導〕外籍旅客到台南搭計程車、公車，講英語也能溝通！全市目前已有七十七名計程車司機、三十六位公車司機取得台南市政府的「英語友善標章認證」，市府第二官方語言辦公室並推出新版計程車手指書和雙語旅遊手冊，讓外國旅客到台南遊玩、吃美食更方便。

推出計程車手指書、雙語旅遊手冊

近年來，台南市有許多國際觀光客、外籍學生，為了建構更完善的英語友善環境，二官辦與交通局從今年度開始，合作辦理「府城運將溜英文」培訓課程，讓計程車司機和公車司機可以輕鬆學會基礎的英文會話，並舉辦英語評核，發給通過評核的司機英語友善標章；最近更將所有獲得認證的司機電話資料印製成摺頁，放置在各旅遊服務中心、飯店、民宿及餐廳，供外籍遊客索取。

此外，同時也針對計程車推出三種英語服務學習工具，包括上下車雙語歡迎詞、台南雙語旅遊簡介、雙語手指書等，讓外籍旅客一坐上計程車，就能聽到事先錄製好的歡迎詞，舒緩部分司機接待外籍乘客的緊張感。

司機如果不知如何開口說英語，就可以利用手指書，指出想要表達的句子進行溝通；而外籍遊客也可閱讀車上的雙語旅遊手冊，掌握台南市知名景點、小吃及每月重大活動資訊等。

二官辦副主任田玲瑚表示，「府城運將溜英文」課程教材及手指書，由市府外籍顧問Chris Caputo編纂，從外國人的角度，寫出搭計程車時最常使用到的五十句英文，司機平時也能利用手指書上的QR Code練習。