〈南部〉水域型太陽能光電 永康科技園區首設

2017-11-28

每年發電量為十二萬度

〔記者楊金城／新營報導〕台南市經濟發展局在永康科技園區滯洪池設置完成台南市首座水域型浮動式太陽能光電，設置容量一○一ＫＷ（千瓦），已於上月運轉發電，預估每年發電量為十二萬度，可減少六．四萬公斤碳排放。

另外，樹谷園區及柳營科技園區的滯洪池，也將在明年二月及四月完成設置水域型太陽光電系統，預估三園區設置總容量約九．二ＭＷ（百萬瓦）；其他如水利局在安定公滯一、二及嘉南農田水利會，也將在水庫、埤塘水域招標設置水域型太陽能光電。經發局預計兩年內（明年底前），全市設置總容量約三十三．八ＭＷ。

不過，環團憂心水庫、埤塘水質受到影響。主導全國水庫、滯洪池設置水域型浮動式太陽能光電的經濟部水利署指出，水域型太陽光電系統不佔用土地資源、水體冷卻提升水庫發電效率、減少水分蒸發、抑制藻類繁殖、浮體架台組裝簡易。

經發局︰不致影響水質

經發局能源科科長郭坤助說，在水庫、埤塘設置水域型太陽能光電，因覆蓋水域面積比例不大，應不致影響灌溉和民生用水水質，目前英國和日本也都在水庫設置水域型太陽能光電，尚無影響水質的負面報告。

水利會目前已出租的水庫水域有新化鹽水埤、嘉義內埔水庫水域各近兩公頃；埤塘部分則已出租玉井芒仔芒埤、六甲瓦窯埤部分水域，烏山頭水庫水域招標三次都流標；其他如番子田埤、林初埤、馬稠後頂埤、將軍埤、北勢埤也要出租水域。水利會指出，設置水域太陽能光電的水域面積比例不大，應不致影響水質。

經發局表示，為了打造永康科技園區為綠能科技園區，園區服務中心今年五月與區內太陽能系統廠商聚恆公司簽約，並在不影響原有滯洪池功能下，採用本土廠商結構工法，即所有設備加上設計施工均為ＭＩＴ（Made In Taiwan），再以不到半年時間，於十月二十六日完成南市工業區首座浮動式太陽能發電系統之設置，同時完成併聯設置運轉躉售予台電，設置容量一○一ＫＷ。