〈南部〉大樹百年老廟沒廟史 文史協會踏查

2017-11-28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區百年老廟有五、六座，卻沒有記載廟史的隻字片語，大樹文史協會發表「大樹阿猴林廟宇踏查」卡片書，為尋找先民廟口生活點滴跨出第一步。

大樹區廟宇林立，大樹文史協會展開廟宇踏查，協會理事長莊世杰說，先民夜間都會聚集廟口談天說地，相互交流，廟宇文化最能呈現在地人文，不過大樹區卻沒有廟宇記載廟史，這次踏查是重現大樹區先民生活的第一步，未來將集結成冊。

協會援引古文獻「鳳山縣采訪冊」、高師大大樹區田野調查報告等，並透過耆老講述歷史，逐漸拼湊出原貌。「大樹阿猴林廟宇踏查」將大樹區分成北、中、南三區，三區最古老廟宇分別是保興宮、保安宮、北極殿，又以保興宮有二百多年歷史最久。

莊世杰指出，清朝第一張地圖「清康熙台灣輿圖」就已標示「阿猴林」（現今大樹丘陵），當時為平埔族部落，二百八十餘年前的「清雍正台灣輿圖」出現了漢人部落，其中生仙坑、大坑內、三腳寮、龍目井、無水寮地名沿用迄今。

中區新吉庄保安宮目前祀奉廣澤尊王（聖公），近年重建富麗堂皇，其前身鳳安宮早年建在高屏溪畔，清咸豐年間高屏溪氾濫沖毀，先民向內陸後退五百公尺重建，清同治十年（西元一八七一年）竣工。

莊世杰以此為例，指出保安宮保存的清同治十年打造的「建廟捐金石碑」，成為還原廟史的重要素材，這次踏查中也發現不少文史線索，將逐一抽絲剝繭訴諸文字。