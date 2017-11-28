〈南部〉澎湖仁醫侯武忠 縣府速修法立像

2017-11-28

呈請總統頒發褒揚令

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日前罹患癌症辭世的澎湖仁醫侯武忠，讓許多澎湖人不捨，紛紛希望能豎立銅像誌念；澎湖縣政府除成立治喪委員會協助家屬之外，同時呈請總統頒發褒揚令，縣長陳光復也指示民政處速訂褒揚狀及銅像設立辦法作業要點。

其實立像在澎湖早有前例，如「騎腳踏車大鬍子醫生」天主教靈醫會義大利籍何義士及「澎湖的一顆寶珠」基督教信義會美籍白寶珠阿姨，兩人都在澎湖奉獻青春歲月，照顧痲瘋病患，並分別獲第一屆、第四屆醫療奉獻獎表揚，兩人銅像僅一條街之隔。

尊重家屬是否立像及地點

享年五十五歲的侯武忠醫師，也曾獲第十二屆醫療奉獻獎，自資購船巡迴白沙離島醫療事蹟傳頌澎湖，因此不少民眾都希望能比照何義士、白寶珠立像誌念，縣府有鑑於澎湖縣迄今仍無褒揚狀及銅像設立辦法，為此縣長陳光復指示民政處速訂相關作業要點，讓曾對澎湖有大貢獻人士之義行能獲彰顯外，相關事蹟更將作為教學，永為後人所悼念。

由於侯武忠足跡遍布澎湖望安、七美及白沙各離島，在白沙鄉衛生所服務時間最長，因此一般人認為最適合立像地點應在白沙赤崁，但侯武忠出身湖西潭邊，是否落葉歸根也是地點選擇之一，但最重要的還是要尊重家屬意願，是否同意立像及地點選擇，可能要等喪事告一段落後再行商議。