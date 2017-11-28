〈南部〉覆鼎金公墓 明年農曆年變花海區

2017-11-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄覆鼎金公墓遷葬並改建雙湖公園計畫，累計完成近一萬六千處遺骸入塔、進度達九十五％；養工處明年農曆年計畫將原墓區規劃成花海區，先顛覆大家對覆鼎金的印象，雙湖公園預計將於明年底完工。

遷葬進度已達到95％

然而在花海區中間，還存在尚未遷移的回教公墓，花海中間有墓區的景象，可能真的會讓人超有印象；養工處坦言該墓區屆時仍存在，但整體景觀會比以前漂亮，且花海只是過渡期，等公墓完全遷葬，年底的公園會非常美麗。

雙湖公園明年底完工

覆鼎金公墓位於三民、鳥松區交界，本來是原高市邊陲地帶，縣市合併後變成大高雄市中心；由於地理環境變動，加上該區也是中山高南下、進入高市的門戶之一，市府評估許久、決定進行遷葬並改造為雙湖公園（雙湖指澄清湖、金獅湖，墓區在兩湖中間）。

議員何權峰昨質詢指出，覆鼎金公墓遷葬與改建公園，不但地方關切，也是陳菊市長希望最後一年任內能優先完成工程之一，相關單位應掌握進度。

養工處長吳瑞川表示，遷葬工程（民政局負責）目前進度順利，養工處也持續接手，進行後續養護與改建公園；他進一步指出，針對目前已完成遷葬區域，計畫在明年農曆年前規劃為花海區，讓民眾先感受該區變化。

吳瑞川說明，初步將栽植多色系波斯菊，近期開始播種，明年初就會開花，除先改造公墓刻板樣貌，也透過植物的繁衍，確保土石不致鬆軟，為後續的雙湖公園暖身。

市府統計，覆鼎金地上約有一萬六千七百餘座墳墓，遷葬工作從去年七月中動工，至今年十月底已完成一萬五千九百餘處遺骸入塔，預計明年九月前能全數遷葬完畢。