〈南部〉台東拚經濟 議長推小區域發電

2017-11-28

〔記者張存薇／台東報導〕行政院推綠能產業發展，台東縣議長饒慶鈴昨天在總質詢時質疑，中央推動「能源資本化」，對於地廣人稀、人口老化的偏鄉縣市根本不適合，她強調，台東縣新經濟政策應該往「綠能」發展，也可師法日本、德國小村落推動小區域水利、太陽能發電，「自己的電自己發」！

饒慶鈴指出，民進黨為了推「非核家園」，只好持續推其他方式發電，比如全世界第二大的火力發電廠在台中，空污排放量越來越高，這幾年只剩台灣東部、尤其是台東空氣品質好，「台東根本在幫全台灣洗肺」，未來台東應該推動綠能產業，師法日本、德國等推動再生能源，以小區域「能源合作社」概念推動發電，以卑南鄉東興村來說，日治時代就有小型水力發電廠，在地居民也有意願設合作社推太陽能發電。

她進一步說，中央的政策都是「能源資本化」，以「綠能屋頂全民參與」方案來說，各縣市投資者要整合約五千戶屋頂、才有經濟效益，這根本是針對都會區設計的方案，不適合地廣人稀的台東，且中央說一套做一套，要推非核家園、卻又不鼓勵民間發電，雲林、屏東都碰到這樣的困境，台電也不願意協助配電，希望台東縣能像當初熱氣球活動一樣衝破法令限制，推動小區域綠能發電。

副議長陳宏宗質詢時則指出，縣府有意在知本海邊設太陽能光電專區，因為正反意見都有，建議與美麗灣開發案、焚化廠案一起交由下任縣長決定。