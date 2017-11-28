〈南部〉新建日照中心 池上、成功全國首例

2017-11-28

預計明年底啟用

〔記者王秀亭／台東報導〕衛福部長期照顧計畫推動一鄉鎮一日照，礙於相關法規，台東部分鄉鎮難尋適合的現有建物作為日照中心，台東縣政府爭取前瞻基礎建設計畫，在成功鎮、池上鄉增設多元照顧服務中心近日獲核定通過，縣衛生局表示，在池上、成功兩鄉鎮公所合作下，地點已經確定，預計明年底啟用，將成為全國新建首例。

縣衛生局長期照顧科長劉鳳琴表示，成功鎮六十五歲以上老人占全鄉人口十八．六％，池上鄉則佔二十．五％，皆因工作人口外流，獨居老人問題日益嚴重，雖兩鄉鎮分別設有老人日間照顧中心、社區關懷據點，但需要長照服務的長輩、身心障礙者日益增加，有設置多元照顧服務中心的必要，提供更全面的長照服務，遂提送「公共服務據點整備之整建長照衛福據點」的前瞻基礎建設計畫。

衛福部日前正式核定，補助總經費為五千九百萬元，劉鳳琴說，兩鄉鎮的多元照顧服務中心將由鄉公所興建，完工後再委外給專業醫療團隊提供長照服務，除設有日間照顧中心，同時設置失智團體家屋、社區復健中心、照顧者支持團體、共餐共食服務，及提供健康長輩從事健康促進活動的站點，這是繼活化閒置的忠勇、隆昌國小校舍，提供長照服務，創全國首例後，另一個長照服務的全國首例。

太麻里等三鄉將跟進

劉鳳琴指出，中央推行一鄉鎮一日照政策以來，台東縣面臨的最大困難就是土地問題，在成功鎮及池上鄉公所合作下，才能再創另一首例，縣內尚無多元照顧服務中心的太麻里、延平及綠島鄉將納入第二期前瞻基礎建設計畫，卑南鄉則待已閒置的太平榮家進行轉型規劃時一併納入設置，唯有蘭嶼鄉礙於全鄉多為原住民保留地，迄今仍未覓得適合設置的土地。