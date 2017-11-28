〈南部〉人站椅、車亂停 「街藝狂饗」 亂象多

2017-11-28

〔記者劉婉君／台南報導〕兩年一度的「街藝狂饗」全國街頭表演大賽昨天落幕，三天活動期間估計共湧入十萬人次觀賞，活動展現高人氣，但現場也出現民眾為了爭看表演團隊的演出，站在塑膠紅椅上、甚至爬到樹上觀看的驚險畫面，還有機車亂停放等亂象。

湧入十萬人次 超越首屆

「街藝狂饗」全國街頭表演大賽兩年前首度舉辦，大量觀賞人潮塞爆海安路，就是為了爭睹國外專業街頭表演團隊及國內參賽者的精彩演出，今年因海安路正在進行景觀改善工程，活動移師水萍塭公園，時間也從兩天延長為三天，十組國際團隊及全台廿一組街頭藝人同時競藝，人潮更超越首屆，加上附近廟宇舉辦廟會活動、百貨公司週年慶及耶誕節活動，讓周邊人車更顯壅塞。

今年活動除了主舞台外，公園內各區域還有多場演出同時進行，由於圍觀人潮愈來愈多，後方的民眾看不到人群中間的表演，不少人為了登高望遠，乾脆站上主辦單位放置在會場的紅色塑膠椅上，光是「站椅族」就好幾排，讓擠不進去的民眾只能「看別人的屁股」，更有人直接爬到一旁的樹上居高臨下觀賞，讓許多民眾不禁搖頭說：「如果不小心跌下來怎麼辦？」

文化局︰未來可增加演出場地

文化局長葉澤山表示，今年的活動比上一屆增加一天，但人潮卻倍增，確實超出想像，今年有九個場地同時演出，因為街頭表演的觀眾都是站著的，與表演者之間的距離由表演者自行決定，不過，由於人潮實在太多，有民眾從服務區帳蓬拿椅子墊腳，不論是站上椅子的還是爬上樹的，現場工作人員發現後都有勸阻，未來可增加演出場地來分散人潮，下一屆也希望重回海安路，讓街頭藝人活動重新回到街頭。

至於交通方面，台南市警察局已動員大批警力維持，也開放公園周邊人行道內側停放機車，但停車空間仍不足，未來將以區外接駁來改善。