〈南部〉全國首創 營建工地洗街防空污

2017-11-28

環局要求50大工地認養

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市秋冬空氣污染嚴重，市府環保局全國首創，要求五十大營建工地認養道路洗街，今年迄十月累積洗街近四萬公里，相當於台灣環島近四十三圈，減少總懸浮微粒（ＴＳＰ）近七百噸，相當於四千二百個高雄巨蛋展覽場排放量。

須清洗500公尺道路範圍

市府列管大、小營建工地，大約有七、八千處，其中一級工地有二千二百三十四處、二級工地有二千九百八十五處，以高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫包辦前三名等，每年逸散懸浮微粒約佔了高市總量七％，而道路揚塵更佔了三成。

高市秋冬空氣污染嚴重，來源以境內產生約佔三十五％、外縣市約佔四十一％、境外約佔二十四％，環保局全國首創，要求五十大營建工地，認養五百公尺道路洗街，並建立通報應變機制，增加管制措施，包括工地內堆置物料、車行路徑灑水、清洗頻率等。

總懸浮微粒少35台砂石車載量

環保局表示，在空品不良期間，原本平均四小時洗掃一次，提高頻率二至三小時洗掃一次，縮短時間、增加次數，以減緩空氣品質的污染負荷及揚塵逸散，除五十大營建工地外，另促成三十七處工地認養道路洗街。

環保局統計今年一至十月，高市各營建工地累積洗街三．七九萬公里、掃街一．二四萬公里，相當於台灣環島四十二．九圈，估計減少總懸浮微粒（ＴＳＰ）六百九十四．六公噸、懸浮微粒三百八十四．一公噸、細懸浮微粒七十六．八公噸。

值得一提的是，總懸浮微粒（ＴＳＰ）減少六百九十四．六公噸，相當於四千二百個高雄巨蛋展覽場面積裸露地的粒狀物排放量，或三十五台砂石車載重量。