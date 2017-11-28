〈南部〉池上馬卡道戴家夜祭 青年返鄉

2017-11-28

閩、客、阿美族共襄盛舉

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣池上鄉馬卡道族戴家AMU夜祭二十六日晚間舉行，有別往年，今年不少青年返鄉參與，跟著長輩們準備大甕酒、檳榔、大竹盤麻糬、生豬肉、鹹豬肉等祭拜祖靈，鄰近的閩南、客家人及阿美族人也前來祝壽，池上鄉長張堯城表示，馬卡道族是第一個到池上鄉開發的族群，迄今約有上千人，明年鄉公所將進行家戶調查，尋求鄉內馬卡道族正名的意願。

原住民轉型正義委員會平埔族群東部地區代表潘經偉表示，有別於西拉雅族的集體公廨夜祭，馬卡道族由各家族自行舉辦，池上戴家至今仍保有祖靈信仰的習俗，每年農曆十月十三日為祖靈聖誕日，因多在夜間舉辦祭典，而稱為夜祭，今年以傳承為主題，為號召年輕人返鄉傳承，特別選在假日舉辦，讓青年加入事前準備行列。

活動從上午展開，舉辦「接續為尋根—東部平埔族人遷移歷史」論壇，吸引四十多人參加，下午再由青年組族人以報信儀式，宣告族人回家了，晚間進入AMU聖誕祭典，由於馬卡道族祖靈接受認同者一起參與，因而夜祭時，閩南、客家、阿美族人都前來福文、富興及台東馬蘭部落的阿美族人則以歌舞「娛靈」，為活動畫下句點。

明年將家戶調查正名意願

張堯城指出，池上的馬卡道族在一百六十年前，由屏東移居至池上新開園（現為錦園村）開發，後才有阿美族、客家人遷入，一八九六年有七十二戶、三百五十三人，占全鄉人口六十％，一九三五年有七百五十七人，目前全鄉有馬卡道血統者約上千人，因無明確數據，鄉公所計畫明年由專人進行家戶調查，逐一詢問族人正名意願，若族人意願高，將認定馬卡道族為鄉定原住民。