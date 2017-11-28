〈台北都會〉溫泉水質複檢不合格 1會館挨罰

2017-11-28

〔記者周彥妤／台北報導〕天氣轉涼，泡湯旺季到來，台北市衛生局昨表示，列管的五十六家溫泉業者，今年截至十月底，共計抽查二百九十七家次，溫泉水質抽驗合計四百六十四件，其中初檢不合格總計廿九件，唯一一件複檢不合格為北投區「皇鼎金尊爵會館（湯苑餐廳）」，總菌落數超標一．三倍，大腸桿菌群超標十倍。

對此，皇鼎金尊爵會館表示，店長適逢休假日，其餘人等不便代為回應，目前已改善狀況且經抽驗合格。

衛生局指出，每年十月至隔年二月為溫泉旺季，水質抽驗頻率為每個月一次，每年三月至九月淡季期間則每三個月抽驗一次，檢驗標準為總菌落數每1mL池水含量應低於500CFU，且大腸桿菌群每100mL的含量應低於（含）6CFU。

衛生局表示，北市列管的溫泉業者共有五十六家，今年截至十月底，共計抽查二百九十七家次，溫泉水質抽驗合計四百六十四件，其中初檢不合格總計廿九件，不合格率為六．二％，比起去年同期九．三三％的不合格率，顯示比率下降。

皇鼎金尊爵會館 第三度抽驗已合格

衛生局疾病管制科長陳少卿說，初檢不合格有廿九件，唯一一件複檢不合格為北投區皇鼎金尊爵會館，總菌落數超標一．三倍，大腸桿菌群超標十倍，另有病媒蚊防治、員工未定期健檢均違規，今年四月共開罰九千元，第三度抽驗已合格。

陳少卿提醒，泡湯務必考量自身身體狀況，若患有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病與血友病患、皮膚敏感度差、飽餐、空腹均不適合入浴；泡湯時間最好不超過十至十五分鐘，過程並注意水分補充，眼睛避免接觸池水，若有任何不適，應立即離池並通知服務人員。