〈台北都會〉批發市場有人抽菸？衛局調監視器畫面惹議

2017-11-28

北農︰我們是人權國家 不會隨便提供

〔記者郭安家／台北報導〕台北市衛生局積極查緝違反「菸害防制法」案件，因民眾檢舉，近日也發函給台北農產運銷公司，要求索取所有監視器畫面，證明批發市場沒有人抽菸，引發質疑衛生局為何可調閱所有監視器畫面逕行開罰；就連北農公司總經理吳音寧都給軟釘子說，法律規定室內不能抽菸，「但我們是人權國家，不會隨便提供監視錄影帶。」

衛局︰確定行為人 不是真的要裁罰

對此，衛生局健康管理科長林夢蕙表示，發函給北農公司，是還要確定抽菸行為人是誰，不是真的要裁罰，如對執法過程有疑義，皆可討論，衛生局是依據「菸害防制法」執法，目的不是為了裁罰，是維護無菸環境；而場所負責人應要勸阻民眾抽菸，不得於室內提供菸具、菸灰缸。

但一位批發商代表則說，他雖然已戒菸廿年、支持禁菸政策，但批發市場人的組成不一樣，禁菸有其困難度、很難斷定什麼是對的，因為對拍賣員來說，有時抽菸是種溝通方式、情感交流。

也有攤商質疑，如衛生局可透過此法執法，那就可調閱全台北公共場所監視器畫面，對吸菸民眾開罰。對此，林夢蕙則反問警察機關會給我們調閱監視器畫面嗎？如在某些場所，有些行為人疑似室內抽菸，衛生局可向場所負責人調閱其保存的錄影畫面，至於是否直接開罰，衛生局也需要事證並與行為人確認。

吳音寧說，位於民族東路的第二果菜批發市場屬於室內，照理講法律規定不能抽菸，至於位於萬華的第一果菜批發市場則非室內密閉空間，工作人員工作時不會抽菸，通常是蔬菜拖工抽菸，如要不抽菸，得透過大家行程自律，就像形塑出大家不亂丟垃圾的習慣。但她說，這種事並非涉及刑事犯罪，她不認為可提供錄影畫面，因為我們是人權國家。

人權團體批追殺到底 執法太過份

台灣相思草人權促進協會理事長朱政騏則表示，衛生局做法是對吸菸者追殺到底，用調閱監視器畫面方式執法太過份，如此台灣未來都可以調閱監視器畫面開罰。