〈台北都會〉老房子文化運動2.0 修繕費抵租金

2017-11-28

〔記者沈佩瑤、楊明怡／台北報導〕台北市文化局推動「老房子文化運動」計畫，結合民間資金和創造力協助修繕活化老屋，然因中央法令限制，公有文化資產若委外，目前僅「古蹟」適用地價稅免徵，導致歷史建築等乏人問津，文化局預計下個月推出「老房子文化運動」計畫2.0，未來修繕費用可抵免租金。同時文化局也向中央喊話，盼解決稅金問題，才有可能吸引更多民間單位。

稅金問題待文化部協調

文化部文化資產局昨解釋，依《文資法》現行規定，公有非文化資產若委外做商業用途，依國有財產法確需繳房屋稅和地價稅，但因稅務問題牽涉其他政府部門，需待文化部溝通、理解後再正式回應。

文化局副局長田瑋指出，目前「文資法」第九十九條規定，只有古蹟、私有文化資產可免徵或減收房屋稅、地價稅，其他公有文化資產例如歷史建築若非公用，稅金完全沒有減免，像是陽明山上部分公有文資的稅金甚至高達千分之五十五，令廠商卻步。

田瑋坦言，以北市的狀況，登錄的四百多處文化資產中，只有約一百廿處為「古蹟」，歷史建築數量龐大，如果委外，稅金相當驚人，除非市府自行吸收，否則真的很難提高廠商意願，但又擔心市府編列預算吸收稅金造成爭議。

文化局預計下個月推出「老房子文化運動」計畫2.0，田瑋表示，新舊版最大差別在於修繕的費用可用來抵免租金，並鼓勵多元使用，不再限於文創工坊，只要用途不違法，原則上都會同意。他最後強調，仍希望中央可以修改法令，讓公有文資非公用的稅金比照私有文化資產，才可能吸引更多民間單位加入，達到活化再利用老屋目的。