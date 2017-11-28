〈台北都會〉新北國民黨10議員 推參與式預算聽民意

2017-11-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕「參與式預算」是民主發展重要里程碑，透過公民審議及溝通協調，分配公部門資源。中國國民黨新北市議會黨團昨天召開記者會，聯合十位議員推動參與式預算，了解「社區需要什麼」，預計明年六、七月執行完畢。

預計明年中執行完畢

共同推動參與式預算的議員有蔡葉偉、黃林玲玲、廖正良、洪佳君、黃永昌、宋雨蓁、陳儀君、楊春妹、連斐璠及陳明義。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳建忠指出，參與式預算從討論、發想、提案、投票到執行，是好的模式，但公部門要檢討成果、修正模式，讓預算執行更透明。

洪佳君談到，她曾在樹林區育林國中推動參與式預算，發現十四歲的孩子富有創造力與執行力，透過討論，達成公部門、民意代表及不同年齡層民眾對話，調整提案內容，實踐民主。

蔡葉偉表示，去年淡水國小一百二十週年校慶曾經試辦參與式預算，學童提案設置新的遊樂器材，透過討論、投票，讓孩子們勇敢表達需求，參與公共事務。

楊春妹指出，參與式預算是民主教育典範，此次針對原住民特色重點學校新莊區丹鳳國小與丹鳳完全中學試辦，將以原住民族傳統文化保存發展為主題，引導孩子發想願景。

陳儀君表示，去年推動新店區五百萬元參與式預算，共提出三十九案，內容囊括教育、文創、體育、社福與經濟建設，她認為目前市府做法不夠積極、決策過程粗糙，有待改進，今年將持續推動，落實「選民是頭家」理念。

連斐璠表示，過去公部門預算通常是市府決定做什麼，除了民意代表，民眾參與公共事務或提出想法的機會很少，透過參與式預算公開審議模式，反映基層民意，貼近市民需求。