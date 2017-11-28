〈台北都會〉《柯︰私幼補助藏教育基金》議員轟柯編預算目無法紀 嗆送監院

2017-11-28

〔記者周彥妤／台北報導〕市長柯文哲日前於市政總質詢，允諾北市私幼三、四歲專班，每學期補助提高至一萬三千五百元，數日後外界質疑原編列經費不足，柯文哲稱「錢藏在教育基金」，引起議員痛批規避監督。市議會教育委員會昨審議教育局預算，多位議員連番砲轟柯文哲目無法紀，絲毫不尊重議會預算審查機制，揚言要將他移送監察院，委員會隨後決議散會表達不滿。

教委會第一召集人、國民黨市議員吳世正表示，教委會不反對多補助，很多議員之前要求增加，沒有多編列，後來突然在總質詢答應要增加，根本是政策急轉彎，目無法紀，基金不是說用就用，一切都要按照正規途徑。

教育局長曾燦金說，當天質詢，市長被問是否要補助、是否排富，市長說yes，但對具體方案補助並無明確答覆。陳孋輝聽聞後質疑，「可是他（柯）說錢已經準備好啦！」曾燦金再回應，每個議員都非常關心此事，「可能有些人就是會有一些設計」，希望質詢時市府有明確答覆。

國民黨市議員王鴻薇說，增加預算要經正當程序審議，二備金已被形容為「市長小金庫」，如今教育基金也淪落至此，不然以後叫「柯Ｐ選舉基金」？若敢違反「預算法」，她明年就移送監察院。

曾燦金表示，會推政策，費用從教育基金支出，先編列半年，目前金額缺口為五千萬元；吳世正聽聞後對曾說，「市長亂講，不懂法律，但你當了很久公務員，也要跟著亂講嗎？不要替他圓！」曾強調，一定會尊重議會決議，但盼望議會多給空間，支持教育發展。

吳世正說，依法預算送議會審議期間至實際執行前，若政策改變導致預算變動，要函請議會同意辦理，就算是較為彈性運用的基金，還是受議會監督。國民黨市議員汪志冰說，市府不尊重議會審查權，「真的審不下去」；她提出散會建議也獲在場議員同意，並由吳世正宣布散會。

至於教育局何時函送議會辦理動支基金？曾燦金受訪表示，按「教育經費編列與管理法」，動支基金餘額較為寬鬆，會再商議如何籌措不足費用。他說，七月編列預算時，初步設定每人每學期補助一萬元至一萬四千元，後來抓一萬三千五百元，加上補助限制北市戶籍、設定退場機制，預算不一定不足，如不夠則以多元管道籌措財源，如教育基金、追加預算及第二預備金，並以前兩者為主，後者是市長才可動用。