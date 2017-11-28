〈台北都會〉違建查報、處理數 柯年平均輸扁馬郝

2017-11-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲上任三年拆違建，曾嗆違建是「國家恥辱」、「非文明國家該出現的現象」，還要求台北市建管處把議員協調三次以上送到市長室裁決，並考慮網路公布議員處理的違案。但本報調查發現，近四任市長，陳水扁查報、拆除次數最多，分別約四萬兩千件、三萬件；馬英九、郝龍斌每屆查報、拆除約兩萬件上下，唯有柯文哲至今僅有查報一萬四千件、拆除一萬兩千件，計算年平均成績卻敬陪末座。

建管處僅解釋，柯文哲任內查報件數、處理件數較少，是因為拿其他市長四年與柯三年做比較。不過，記者計算每年平均查報件數、處理件數，發現柯文哲任內年均查報件數約四八四八件；年均處理件數四○一○件，仍低於前幾任市長。

根據建管處統計，陳水扁任內查報約四．二萬件違建、處理件數為三萬件，扣除前市長黃大洲、李登輝之前的市長，陳水扁會是近廿多年查報、處理件數的「雙冠王」市長。馬英九第二屆時，違建處理執行率達一一○．○一％，建管處則說明，當年是因配合防火巷及衛工污管專案，處理後巷違建，所以執行率暴增。

市府︰執行率與過去相比無不同

建管處解釋，查報件數是指經民眾舉報、違建查報隊所列管的違建；處理件數是指自行改善或建管處介入拆除的違建數量，因此也可能包括前一屆所查報的案件。至於執行率，則是指該任市長在任內查報且處理的違建。建管處說，該數據表示北市違建總量有減少，也透露民眾對柯市府拆違建有信心，通報件數較其他市長多，但許多違建都已被列管，所以不算入通報案件。

北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲上任後對於違建之處理態度始終沒有改變，不管是二二六專案或是現正要執行的二○八專案，都秉持一切依法執行的態度；雖查報件數上有差異，但違建處理執行率和過去幾位市長相比並無不同，顯見新違建案件數應有下降趨勢。

都發局長林洲民也說，北市違建狀況已大幅度改善，相信市民在貴子坑俱樂部及三二行館等都有目共睹。他也說北市府也規定民國一○四年九月一日起，新建築都須由建築師開具無違建證明，杜絕新違建的產生，認為違建總數下降是好現象，相較查報數、處理數當然較其他市長低，並說違建執行率有八十二．七一％，表示建管績效更好。