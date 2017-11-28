〈台北都會〉板橋放送所規劃修復 綠地先開放

2017-11-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市定古蹟台北放送局板橋放送所已有八十七年歷史，一度面臨拆除命運，經地方人士奔走，才公告為市定古蹟，但兩年多來修復進度遲滯，恐不利古蹟保存。市府文化局表示，目前進行主建物修復或再利用工程規劃設計，預計一○七年四月完成，周邊千餘坪閒置土地經綠美化，今年九月已開放民眾使用。

修復規劃設計明年4月完成

板橋放送所為日治時期五大廣播設施之一，戰後由中國廣播公司接收，一○三年八月法院判決中廣板橋機房八筆土地均屬國有，產權登記交通部名下，交通部觀光局擬興建辦公大樓，板橋放送所面臨拆除命運，經文史團體爭取，市府一○四年八月指定為市定古蹟。

文化局長林寬裕表示，文化資產委員會建議建物現況保存，避免破壞原貌，市府善盡清潔及安全維護責任，一○四年十二月文化局委託專業單位辦理「台北放送局板橋放送所活化再利用創意工作營」計畫，透過調查研究、專家說明會、開放式論壇、創意工作營等形式，廣納地方意見，一○六年六月辦理修復或再利用工程規劃設計案，預計一○七年四月完成，後續將爭取預算修復主建物。

城鄉發展局綜合規劃科科長李擇仁表示，過去板橋放送所基地雜草叢生、孳生蚊蟲，經地方民代、市府會勘，將其中一○五八坪納入「新北綠家園」專案，實施簡易綠美化，種植灌木草皮，保留原有大榕樹，設置環形步道及活動廣場，九月中旬起開放民眾休閒，開放時間為每天上午七點至晚上七點。