〈台北都會〉反北海岸設離岸風場 5千人連署

2017-11-28

風機離岸最近1.8公里 民批假離岸

〔記者葉冠妤／新北報導〕為核一、核二廠停役鋪路，經濟部能源局選定淡水、三芝外海建置離岸風場，未來將有六十二支大型風機佇立北海岸，民眾除擔憂衝擊漁業資源與天然景觀，也怕風機運轉噪音影響寧靜生活，由三芝、石門與淡水居民組成的「北海岸環境自救會」成員指出，目前已有近五千人連署反對設置離岸風場；昨天在三芝舉辦說明會也砲聲隆隆。負責籌備該計畫的艾貴風能壹公司則回應，將持續與地方溝通，環評結果也將在十二月底出爐。

根據規劃，離岸風場海域範圍涵蓋淡水、三芝外海，面積約五十．八平方公里，風機離岸最近只有一．八公里，距離知名景點淺水灣岸邊僅二．二公里，麟山鼻漁港也只有二．四公里，讓在地民眾痛批根本是「假離岸」。

居民憂光害、噪音 影響生態物種

昨天說明會中民眾質問，淺水灣是三芝最有價值的景點，如果將來從沙灘放眼望去一片風機牆，再加上轟隆噪音，「以後還有誰要來三芝看海喝咖啡？」也有民眾質疑光害、噪音等問題，將影響地方生態物種和居家生活。

淡水區漁會︰漁船恐無處捕魚

淡水區漁會理事長鄭康忠表示，林口卸煤碼頭、台北港區相繼開發後，上千艘漁船幾乎只剩沙崙到三芝這處漁場可捕魚，若風力發電機設下去，低頻震動恐害魚群跑光光，小型漁船必須到更外海，風險性提高，影響漁民生計，但選址評估時卻沒有人來問過漁會想法。

廠商︰持續溝通 環評12月底完成

艾貴風能壹公司總經理胡根地表示，國外也有一些可供參考的風場案例，如中國利用風場進行夜間燈光秀的環境藝術裝置，設置風場未必就是負面，可增加地方多元發展的可能性。

胡根地強調，目前已調整避開藻礁等敏感區域，儘可能降低環境影響，擬訂減噪措施，未來也將僱用當地人才、漁船，提升就業機會等，會持續與地方鄉親溝通、說明，環評程序預計十二月底完成。