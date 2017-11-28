〈北部〉電腦畫台灣黑熊 陳躍雯拿金手獎

2017-11-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕肯認真，到哪裡都能發光。花蓮海星中學廣告設計科學生陳躍雯國中畢業，捨棄北上念復興美工留在花蓮，在師長眼中，躍雯是自動自發學習的學生，她參加今年的全國高中技藝競賽，在電腦繪圖組勇奪金手獎。

一○六學年度全國高中商業類科學生技藝競賽比賽結果出爐，陳躍雯參加的電腦繪圖組有來自全國一百多名繪圖高手參加，她以學科九十四分、術科九十三．四分，總分九十三．四九分的成績，勇奪大會「金手獎」第五名。

今年比賽題目是設計「積木」造型的台灣黑熊，而且還要能吸引小朋友注意。陳躍雯的黑熊擁有方頭圓耳朵，大眼睛面露笑容，黑色胸前有台灣黑熊的註冊標誌白色月牙紋，積木前腳掌維妙維肖，下半身用三角形、圓形、半圓形積木，整體活潑有創意。

高三的陳躍雯說，國中畢業原打算念復興美工，父親捨不得她離家太遠，在海星很謝謝老師黃秋燕助她突破瓶頸，能拿下金手獎也證明自己當初決定沒有錯，對自己未來的生涯規劃也更有信心了。

老師黃秋燕，學校近年數位化教學設施不斷更新，有繪圖專用的電腦、平板電腦、電子白板、投影機等等，規格不輸西部學校；而躍雯是非常認真的學生，能主動練習還會試著解決問題，比如印表機有色差，她自己會設法解決，賽前也努力衝刺，非常難得。