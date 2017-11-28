〈北部〉訪三星長照據點 總統陪長者同樂

2017-11-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文昨下午到宜蘭三星鄉尾塹社區參觀長照據點，行程未公開保密到家，連社區長者事先也不知情，直到蔡英文出現才知道是總統要來。蔡總統到訪，主要在了解地方長照據點現況，並說明政府長照政策，並花了廿分鐘與老人家同樂，一同製作盆栽。

蔡英文總統在昨天下午三點左右，抵達尾塹社區，聽取地方簡報，並了解當地長照據點推動情況，以「私人行程」為由不開放採訪；三星鄉長黃錫墉轉述，尾塹社區提案向前瞻計畫爭取三百萬預算，要修繕社區活動中心。蔡總統知道後當場回應「沒問題」，允諾協助辦理。

昨天陪同人員包括民進黨選對會召集人林錫耀、宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、議長陳文昌及縣黨部主委林進財等人，宜縣民進黨要角聚集，明年底選舉布局正緊鑼密鼓展開，是否談及相關議題，也給人遐想空間。

不過與會人士說，尾塹社區全程都有長者在場，並未提及敏感話題，總統此行主要是了解長照據點推動情況。但私底下有無闢室密談，則不得而知。

值得一提的是，蔡總統見到陳文昌，問他「最近好不好？」一旁的林進財隨即接話「他最近非常辛苦」；蔡還追問「怎麼辛苦？」林回覆「再跟總統報告。」最後蔡英文與長者完成盆栽作品，並與活動中心外等候群眾握手致意離去。