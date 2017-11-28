〈北部〉疑初選民調電話灌水 民進黨三星鄉長參選人提告

2017-11-28

主委：有效樣本數均設籍三星

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉長黨內初選，落敗的陳坤質疑民調公正性；他說，鄉內總共才八千六百支電話，竟然被灌水到一萬支，是否為特定人士所設？陳坤昨到宜蘭地檢署控告縣黨部主委林進財妨礙競選；林進財說，民調電話有效樣本數，都是設籍三星鄉，一切公平公正公開。

民進黨宜蘭縣鄉鎮市長提名作業，由三星鄉打頭陣，廿四日晚間進行電話民調；有鄉公所秘書陳坤、鄉代會主席陳文新、鄉代曾茂照等三人角逐。縣黨部昨天開封民調結果由陳文新勝出，但陳坤認為電話資料灌水，到地檢署控告黨部主委林進財。

陳坤說，三星鄉電話才八千多支，黨部卻提供一萬支電話給民調公司，連羅東鎮、冬山鄉都接到民調電話，他懷疑電話被操縱？多出一千四百支電話足以影響民調結果，縣黨部無法解釋，只說是中央黨部給的資料，全部推給中央，嚴重影響民進黨信譽。

陳坤指出，民調同意書是跟林進財簽的，當然是縣黨部辦的，所以要告林進財以不法方式妨礙競選，希望司法秉持公道追查清楚，給大家真相。

行政區與機房重疊 電話數會變多

林進財表示，民調前，三名參選人開過協調會，同意由中央黨部提供電話資料，因行政區與電話機房重疊問題，例如三星鄉大洲和尾塹地區，可能有些是羅東機房的電話，電話開頭號碼跟羅東一樣，因此資料有向外擴展一些，電話數會變多。

林進財說，民調抽樣，如果抽到的不是三星鄉電話，就屬於無效樣本不會列入計算，不會在民調呈現，三星鄉民調結果呈現的有效樣本數一○六八件，都是設籍三星鄉選民，陳坤提告主張自己權利，他給予尊重，但公道自在人心。