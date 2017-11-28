〈北部〉稻田彩繪玉里熊讚 週日來割稻

2017-11-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮今年慶祝一百周年鎮慶，夏季在源城里約一．四公頃田區插秧三塊「玉里一百．熊讚彩繪」水稻田，在田野中呈現「玉里熊讚」黑熊農夫公仔的圖案，從空中俯瞰相當漂亮有特色，但這樣的美景只剩最後一週！鎮公所本週日將舉辦「玉里熊讚放寒假」，邀親子同來手割稻，想看水稻田玉里熊的民眾得把握最後機會。

玉里鎮擁有全台灣最美的水稻田，稻田面積約三千五百公頃，二○一三年就被導演齊柏林看中，在紀錄片「看見台灣」中安排水稻田割稻「割」出「大腳印」的畫面；二○一五年中國天貓集團也在玉里水田種出彩色「天貓」圖案，藉此行銷玉里米。

今年玉里鎮公所慶祝「玉里」地名滿一百年，選在玉里源城里興農路橋旁的水田，圖案則是二○一五年十一月由玉里高中廣告設計科學生陳明忠設計的「玉里熊讚」，有別於觀光局「喔熊」、世大運吉祥物「熊讚」，「玉里熊讚」是一頭背著斗笠、手拿鋤頭的「黑熊農夫」，凸顯玉里米鄉特色。

鎮公所主秘黃羨喜說，玉里熊讚使用的彩色米是「花蓮二十三號」，它的葉子、稻穀都呈現深紫色，因插秧時間較遲因此也比較晚熟，周邊田區都已收割，但從空拍畫面看景色仍然相當漂亮。

達人教導 還可品嚐傳統割稻飯

本週日舉辦的「玉里熊讚放寒假」手割稻體驗活動，除了有割稻達人教民眾拿鐮刀割稻，還可品嚐傳統「割稻飯」，且每人送一包一公斤裝玉里米、一張玉里麵體驗券，該券可在全鎮五十五家麵店兌換一碗玉里麵，活動免費，但限額六十人，報名額滿為止，電話03-8883166分機153。

玉里熊讚水稻田怎麼去？從玉里火車站下車後，站前租自行車，從車站前右轉大同路，看到台三十線仁愛路右轉後續騎，至興農路右轉進去不到三百公尺就抵達興農橋，全長約一千五百公尺，遊客可把腳踏車停在橋下，走樓梯上橋居高臨下「賞熊」，google導航座標：23.325836, 121.310973。