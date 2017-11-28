〈北部〉竹東文創藝術村 創意時尚週廣邀cosplay

2017-11-28

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東火車站旁動漫園區東側的竹東文創藝術村，將於十二月九日開幕，縣府文化局舉辦「創意時尚週」活動，縣長邱鏡淳說，十二月十日的新竹縣動漫藝術節cosplay大賽，總獎金五萬二千元，將吸引各地動漫coser秀創意。

將用樂曲揭開序幕

新竹縣政府文化局長張宜真說，創意時尚週首場活動「樂來樂愛你」於十二月九日早上十點在竹東文創藝術村主舞台登場，竹東在地樂團「亂成一團」將以中西合璧的樂曲揭開序幕，並邀請「洄聲計畫」主唱阿龔用音樂分享溫暖，下午則有新加入藝術村的中華大學創新育成中心所帶來的「彼此紙間」走秀及熟人風薩克斯風樂團演出。

邱鏡淳說，十二月十日的新竹縣動漫藝術節cosplay大賽，廣邀全台cosplay同好共襄盛舉，當天竹東文創藝術村也將串連台日妖怪進駐藝術村內F棟的「月桂樹」展出，戶外空間則有動漫創意市集。

張宜真說，另安排「動漫客庄—竹東內灣趣遊」導覽解說，由導覽人員帶領遊客慢遊竹東與內灣間的深度客庄文化之旅，報名費每人二百元，享有旅遊平安險、火車票、門票、DIY體驗費用及餐點等，有興趣民眾可利用線上預約系統報名，活動報名網址請搜尋「動漫客庄-竹東內灣趣遊」。

張宜真說，十二月十一日至十二月十五日，則由藝術村進駐藝術家和商家推出「店家同樂」，包括現場展示及各式手作體驗活動。