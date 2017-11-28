〈北部〉建物凸出占巷道 20違建戶列冊查報

2017-11-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中興路三百七十九巷遭民眾檢舉，巷內約二十戶建物太凸出，占用部分道路使用，因巷道過於狹窄，衝擊用路人行車安全，一旦發生意外，恐影響消防車進出。縣議員陳光軒會同苗栗縣政府及頭份市公所到場會勘，市公所彙整查報，將涉及違建部分列請苗縣府安排拆除工作。

頭份市中興路三百七十九巷為通往當地一家幼兒園的主要道路，但日前有民眾反映，當地住戶私設磚造花台及障礙物，使得道路空間不足六公尺寬度，民眾擔心，一旦發生火警意外時，車道恐不足容納消防車通行，影響附近居民及用路人安危。

陳光軒日前會同苗縣府工商發展處及頭份市公所工務課、農經課到場會勘，初步認定有影響道路安全疑慮。

頭份市公所農經課表示，過去雖有接到苗縣府行文，指該路段疑有遭占用情況，但因苗縣府提供書面內容的範圍圈選太大，市公所難以挨家挨戶一一查報，因此無法立即進行處理。

上週經現場會勘後，已將約二十戶疑似占用道路的違建戶列冊，預計這週會按照違規範圍進行查報，送交苗縣府工商處使用管理科認定是否屬違建占用道路，並由苗縣府擇期進行拆除。

苗縣府工商發展處長黃智群表示，經會勘確認，當地確有約二十戶民宅將磚造花台等固定式建物凸出路面，影響行車安全，目前將按照程序，請頭份市公所提供的查報資料後，便交付使用管理科認定，確屬違建後，再依規定發文要求違規住戶自行拆除，若遲未進行拆除則由公部門介入進行強制拆除，完成後將再交由頭份市公所工務課進行道路復舊工程。