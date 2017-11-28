〈北部〉市府蓋活動中心缺地 地主慨捐921坪

2017-11-28

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅區青山里地主張美俗，得知桃園市政府規劃闢建社區活動中心與兒童遊戲場欠缺用地，大方捐出約九百廿一坪、市價逾四千四百萬元的土地，讓市府進行規劃興建，市長鄭文燦昨天代表受贈並表示，市府將斥資三千萬元，新建里集會所兼活動中心等，充分利用張美俗捐贈的土地。

市價約4480萬 張美俗回饋楊梅

張美俗捐贈土地，是由桃園市議員李家興積極牽線，李家興說，張美俗是建設公司業者，過去曾在楊梅區興建多處社區，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，慷慨捐出當年為了開發建案所購買、如今卻閒置的土地，希望提供市府新建公共設施、造福鄰里。

張美俗昨委由代理人張炳輝出席「幼獅段一二三○地號」私有土地捐贈儀式，張炳輝說，張美俗考慮這片私有土地閒置多年，恐會孳生蚊蠅、影響環境，且她認為土地貴在「使用與管理」，得知市府要推動公共設施，決定捐地活化使用，也盼促進地方繁榮。

市府工務局指出，張美俗捐出的土地位於楊梅區青山一街的青山福德宮周邊，約九二一．一一坪的建地，估計市價約為四千四百八十餘萬元，已採現狀點收的方式，辦妥捐贈程序。

鄭文燦說，青山里位於國道一號幼獅交流道旁，當地住宅密集、人口稠密，多年來苦於缺乏公共設施用地，難以興建社區活動中心等設施。如今張美俗捐贈私有土地，除保留土地公廟、幼兒園，還能用於興建里集會所兼活動中心、兒童遊戲場等，待工務局決定設計與建設方案後，再移交楊梅區公所辦理工程，估計總工程費將達三千萬元。

鄭文燦補充，推動桃園的建設，「大建設與社區型建設都要做」，幼獅地區未來另將設置幼獅國際青年創業村、幼獅智慧物流園區，並開發兩公頃大的青山公園，另外，交通方面除國道一號幼獅交流道正在進行拓寬改善工程，還要爭取台鐵埔心車站重建，希望讓幼獅地區更便利、更適合居住。