〈北部〉礁溪溫泉季 在地產業變文創品

2017-11-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕二○一七礁溪溫泉季將於十二月二日開鑼，宜蘭著名的天然染、溫泉與金棗，將在溫泉季變身為文創商品，不但有天然染布燈籠，還有溫泉面膜和金棗棉布包等；工旅處表示，希望今年的溫泉季，跟遊客一起「棗甜蜜、染幸福」。

宜蘭縣政府工商旅遊處說，今年溫泉季邀請「宜蘭染工坊發展協會」，與製作燈籠聞名的「宜蘭監獄」，花費二個月時間合作製作六百個天然染布燈籠，將佈置於活動場地明德訓練班園區，展現礁溪在地產業文化的溫暖內涵。

礁溪溫泉季配合在地特色開發一系列文創商品，宜蘭大學陳華偉博士帶領「宜然純粹」研發團隊，萃取礁溪森林風呂源頭，有「美人湯」之稱的溫泉水，研發敷在臉上會產生兩種不同溫度的「臉湯」發熱面膜，在寒冷冬天讓臉部也能夠享受泡湯效果。

研發團隊還嚴選礁溪有機金棗，精萃出「棗。青春」面膜，工旅處指出，團隊運用生物科技，拓展礁溪天然資源與農產新風貌，只要到「Yilana宜然純萃」文創攤位處完成粉絲頁按讚、Tag兩位好友，即可獲贈「臉湯」或是「棗。青春」面膜一片。

另，「橘之鄉蜜餞形象館」配合溫泉季特別製作「棗。甜蜜」棉布包與磁鐵文創商品；工旅處指出，活動期間在明德訓練班打卡，並到橘之鄉消費滿五百元，即可獲贈其中一項，限量三百份送完為止。

工旅處指出，溫泉季開幕當天有踩街活動，十二月廿二日有冬至饗湯圓暨選手之夜，廿三日有礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華，呼應溫泉季健康主軸，為觀光產業注入活力，活動內容可至「宜蘭勁好玩FB粉絲團及礁溪觀光旅遊網」查詢。