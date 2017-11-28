〈北部〉北迴線新觀音隧道 手機收訊將改善

2017-11-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾搭火車無聊會滑手機、講電話，但台鐵北迴線因隧道屏蔽訊號，旅客得被迫「斷訊」累計有二十分鐘，本報曾報導披露。行政院東部聯合服務中心協調國家通訊委員會（NCC），今年多次找台鐵與電信業者開會，針對東部幹線、北迴線、南迴線鐵路手機收訊不良，積極研商改善，最近已完成北迴線「新觀音隧道」區段細部設計及五處隧道區段會勘，希望明年六月底改善完成。

宜花沿線南北向22座隧道 都將改善

行政院東服中心副執行長李旭寧說，NCC已於今年多次邀集交通部、台鐵局及電信業者開會協調，東服中心也都列席。他說，目前決議北迴線（宜蘭─花蓮）沿線南北向合計二十二座隧道，以及南迴線（台東─屏東）十九處平台站點，都將改善行動通訊品質。

NCC也訂出每二週一次的「推動行動寬頻訊號涵蓋台鐵東部幹線協調會議」，上週完成北迴線「新觀音」、「南澳」、「新南澳」、「永春」、「新永春」及「新武塔」等隧道的區段會勘，其餘訊號不佳區段也將於今年底前完成會勘。

其中長達十公里的「新觀音隧道」是台灣最長的鐵路隧道，將由中華、遠傳、台哥大、台灣之星及亞太共同出資，在隧道南、北口設置基地台，規劃「指向天線」以涵蓋隧道兩側，隧道內佈建「洩波電纜」附掛於隧道東側壁面。

李旭寧說，洩波電纜涵蓋效果佳，造價是一般基地台十倍以上，將佈建於二公里以上的長隧道，預計將於明年一月動工、六月底前完成改善。

台鐵北迴線蘇澳到花蓮區間路線長七十九公里，但隧道區間就長達三十三公里，超過一半時間都無法通訊、上網，「火車要進山洞了，等一下再聯絡」，是許多台鐵乘客行經北迴鐵路最常說的一句話，被網友戲稱是「全台斷訊最嚴重的一段路」，訊號不良的時間累積可長達二十分鐘，旅客抱怨多年均未改善。今年初有網友在公共政策網路參與平台發起「改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質」連署，希望政府要求電信公司改善東部隧道的手機通訊品質。