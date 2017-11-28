〈北部〉後龍殯葬園區有條件啟用 居民、環團嗆護航

2017-11-28

昨舉牌抗議 要求暫停使照

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府於上月有條件准許位於後龍的苗栗縣福祿壽殯葬園區啟用，引發火葬場滾出後龍自救會等環團及當地里民不滿，昨天到苗栗縣政府前舉牌抗議，認為該殯葬園區對環境影響爭議仍多，苗縣府卻特意修法放寬，質疑是護航廠商，要求縣府應立即暫停其使用執照；苗縣府強調，一切流程皆公開透明，絕未違法。

後龍鎮龍坑里里長郭貴輝抨擊，苗縣府為後龍殯葬園區特別「量身打造」修法，不但違反中央法定標準，逕行退縮殯葬園區與學校、住宅區及加油站的距離，並放任業者未做汙水處理廠，危害當地居民飲用水質，且排水工程失當，使附近居民飽受水患之苦。

苗栗自然生態學會老師洪維鋒也痛批，苗縣府將石虎當作苗栗吉祥物，卻又放任業者在淺山地帶大肆開發，嚴重破壞石虎棲息地，根本是自相矛盾。

自救會質疑，該案在四級坡地的基地按規定須達二十公頃，但該園區卻僅有十七公頃，已違反促進民間參與公共建設法及授權的契約，呼籲苗縣府應積極要求變更合約並重做環評，不應該先有條件准許業者啟用，再補做程序。

縣議員陳光軒指出，苗縣府每年僅收業者六百萬元權利金，質疑縣府在財政窘迫的情況下，卻還獨厚特定業者，如同自我閹割。

縣府：絕無放水 加強溝通

苗縣府回應，殯葬園區開發一切依法行政，且過去已組成專案調查小組審視，比照縣內各公私立納骨塔的審查標準，絕無放水。

苗縣府強調，縣內的殯葬設施不足，後龍殯葬園區的設置有其必要性，對環境影響爭議也經最高行政法院判定苗縣府勝訴，日後會再加強與當地居民溝通。

苗栗縣長徐耀昌指出，頭份市立殯儀館設立後，提供喪家方便，減少因搭棚影響交通，造福中港溪沿線鄉鎮鄉親，一座新穎、環保殯葬園區，若成為蚊子館的話並不妥當，將要求業者加強敦親睦鄰、回饋地方，並努力做好各種環境設施，抗議民眾適度表達訴求就好。