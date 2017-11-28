〈北部〉竹市首座樹葬園區 明年動工

2017-11-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府規劃在生命紀念園區羽化館前方，設置一點一公頃首座樹葬園區，提供四千個穴位，總工程經費三千萬元，預計明年動工，後年啟用，提供市民新的殯葬選擇。

市府民政處表示，環保自然葬是指往生者遺體火化成骨灰後，不設永久設施、不放進納骨塔、不立碑也不造墳。化作春泥、回歸大地的理念一方面節省土地資源，另方面也節省殯葬開銷及社會成本。目前殯葬管理條例已有規範及倡導，葬法包括樹葬、灑葬、海葬、花葬等。

六區不同樹種 規劃四千個穴位

民政處在民國一○五年完成樹葬可行性研究，規劃利用羽化館前一點一公頃土地做為樹葬園區，以「生命之河」為主題，提供六區不同的樹種，另有緩衝草坪及兼有防洪功能的靜思池，期許成為民眾可隨時緬懷親人與休憩的場域。

民政處表示，這是新竹市第一座樹葬園區，市府會參考其他縣市經驗修訂新竹市殯葬管理自治條例，針對樹葬訂定管理規範。殯葬管理所也參訪新北市金山環保生命園區、台北市富德公墓「詠愛園」，汲取環保葬區空間設計、殯葬方式等經驗 。

民政處表示，樹葬是在公墓內把骨灰藏納土中或在樹木根部周圍埋藏骨灰。樹葬的骨灰需經研磨裝入容易自然分解，如以玉米澱粉材質製作的容器，以符合環保概念。

民政處表示，已完成規劃設計，並編列三千萬元經費，預計規劃四千個穴位，紓解新竹市納骨塔位幾年後可能飽和的情況，也提供環保天然的殯葬方式讓民眾選擇。