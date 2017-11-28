〈北部〉石門活魚節週五開跑 遊水庫抽黃金

2017-11-28

〔記者陳昀／桃園報導〕市府十二月一日至十七日舉辦「石門活魚節」，規劃了「遊石門水庫抽黃金魚」、「創新活魚料理票選」、「吃大魚送小魚」等活動，活動期間到石門水庫觀光消費，或上活動官網參加票選，就有機會獲得一兩純金打造的「黃金魚」、千元活魚料理抵用券、限量活魚造型紀念品等好禮，市府也與二十多家在地活魚餐廳及商家合作，推出期間限定的優惠。

觀光旅遊局長楊勝評表示，活動期間到石門水庫周邊設有「紅色」立牌的店家與「綠色」立牌的景點，掃描QR-Code、上傳個人資料及與立牌的合照，就能參加抽獎，有機會獲得一兩純金打造的「黃金魚」。

消費滿千 送限量頭巾帽

楊勝評說，市府與活魚業者合作開發創新料理，即日起至十二月十日到活動官網票選創新活魚料理，也有機會獲得千元活魚料理抵用券；石門活魚節期間，到特約店家吃活魚料理、搭乘遊艇消費滿千元，都可獲贈限量活魚造型頭巾帽。市府與在地店家合作推出多項的優惠或折扣，詳情可上活動官網查詢。

市長鄭文燦昨天在宣傳記者會指出，石門觀光旅遊業發達，一年遊客逾一五○萬人次，交通部觀光局和市府合作推動「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，未來石門水庫會有兩個入口，分別在溪州轉運中心與龍潭佳安文創街。

鄭文燦表示，農業局與大溪區公所正在輔導溪州休閒農業區申設；觀旅局與文化局也協助活化龍潭佳安文創街，希望帶給遊客多元觀光體驗，未來要朝「留客過夜」方向發展觀光，溪州轉運站落成後，南苑公園將改善植栽、夜間照明成為夜間公園，並在佳安文創街推出夜間活動，讓遊客能多留一餐、多留一晚。