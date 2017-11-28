〈中部〉全國最大 中區醫藥物流園區啟用

2017-11-28

〔記者陳建志／台中報導〕由嘉里醫藥物流公司建置的「中區醫藥物流園區」，昨天舉行剪綵啟用儀式，全區設有四千六百個儲位數，是全國最大的第三方醫藥物流園區，除滿足藥廠配送需求，園區建立的藥品回收系統，更能協助衛生單位防堵、回收偽藥及不良藥品；副市長林依瑩昨天參與剪綵時更透露，市府明年將成立「食品藥物安全處」，一起為民眾用藥安全把關。

嘉里醫藥物流公司建置的「中區醫藥物流園區」昨天啟用，包括副市長林依瑩、立法院副院長蔡其昌、嘉里醫藥物流公司總經理王汝鵬、市府衛生局副局長陳南松與立法委員林靜儀等人都出席剪綵。

副市長林依瑩致詞時表示，很高興看到嘉里醫藥物流在台中烏日打造全國第一座完整且優質的物流體系，並透露明年元旦市府將成立「食品藥物安全處」，代表市長林佳龍對於食品、藥物安全管理的重視。

立法院副院長蔡其昌則說，專業、現代、科技的醫藥物流公司，對國人的健康與醫藥產業非常重要，相信此園區未來能連結各地網絡，有助於台灣的醫藥品質、物流產業現代化的提升。

嘉里醫藥物流總經理王汝鵬表示，公司共建置十三個配送營運所，並有一百八十多輛醫藥專屬溫控車，整個園區佔地約三千坪，並建置藥品回收（Recall）系統，讓醫藥產業供應鏈的品質控管更完善。