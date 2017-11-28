〈中部〉友善身障者 市府規劃專屬運動中心

2017-11-28

現正辦理選址作業評估

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動身障友善城市，將規劃全國首座身障國民運動中心，內含泳池、復健水療池、球場及體適能中心，預算二億元，提倡身障者多參與運動，市長林佳龍昨在市政會議說，已獲教育部支持，選址確認後將加速興建，盼為全國示範。

運動局長王慶堂在市政會議表示，市府深入社區設置身障者運動據點課程，推動多元運動項目，今年共舉辦卅八場體驗研習與賽事，並於十月舉辦身心障礙國民運動會，吸引七百卅四人參與。東亞青奧舉辦時，也會改善空間死角，設置輪椅觀眾席位。

將是全國首座專屬身障運動場館

他又說，市府正推動興建身障國民運動中心計畫，設施包含室內游泳池及復健水療池、重度障礙體育室、綜合球場及體適能中心，現正辦理選址作業評估，同時也積極爭取中央補助，預計興建經費二億元。

中市身心障礙體育總會理事陳永勝表示，市府促成身心障礙運動中心成立，可讓身障朋友有更多機會運動。近三年來，身障比賽參加人數增多，希望未來市府聘請更多體適能教練輔導身障學生，挹注資源給予支持，提升選手參與。林佳龍說，規劃身障國民運動中心是市府政策，也獲得教育部支持，選址確認後即可加速興建，將是全國首座專屬身障運動場館，台中市希望作為示範，鼓勵其他縣市共同推動。

社會局長呂建德指出，統計至今年第三季，台中市身心障礙者人數有十二萬二千五百四十八人，占台中市總人口四．四一％。