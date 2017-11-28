〈中部〉投縣民進黨團 告縣長公然侮辱

2017-11-28

被指垃圾、比黑道還黑道

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱上週五在縣議會拍桌罵三字經，並指民進黨團議員擋縣府建設，綠營議員昨對林先在議會開罵，隔日又在國民黨慶大會加碼罵民進黨議員「垃圾」、「比黑道還黑道」 、「奧咖肖」，要求公開向黨團道歉，林明溱只肯向大會道歉，綠營議員最後放棄溝通，轉赴南投地檢署控告林明溱「公然侮辱」。

九位議員要求林明溱道歉

南投縣議會民進黨團九位議員，昨一改上週激烈的態度，以平和理性態度「說理」，重申民進黨團監督縣政，從未擋縣府預算的立場。

綠營議員陳昭煜更以他和林明溱以前的官司為例，指自己一審判決無罪時，仍向林明溱道歉，因此希望林明溱也能對說出「民進黨議員一直擋縣府建設」，及上週六在國民黨大會中又罵陳昭煜「比黑道還黑道」，賴燕雪是「垃圾」，民進黨議員是「奧咖肖」，還有「不要選給廖志城」等話語公開道歉。

林願向大會道歉未被接受

林明溱昨解釋「比黑道還黑道」，是說「兩個黑道相減等於零，就不是黑道」，願意「向大會道歉」，綠營議員認為他應向民進黨團道歉，但林明溱不肯，議長何勝豐宣布休息十分鐘後復會，林明溱態度未軟化，民進黨黨團總召陳翰立宣布「質詢到此」，綠營議員全數離席，轉赴南投地檢署按鈴申告，控告林明溱「公然侮辱」。

綠營議員們認為，林明溱上週五向媒體說要道歉，隔日卻加碼繼續罵，大家平和地要他道歉了事，他還不肯，只好走法律途徑討公道。