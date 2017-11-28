〈中部〉寒冬圍爐千人饗宴 盼愛心認桌

2017-11-28

〔記者陳冠備／員林報導〕員林市廣寧樂善團連續五年舉辦「寒冬圍爐千人饗宴活動」，此活動將持續下去，預計在明年一月六日於要社頭「芭樂市場」席開三百桌，招待三千位南彰化地區的街友、獨居老人及低收等弱勢族群，請大家一同來圍爐，而縣議員張雪如身為發起人，昨日召開記者會，邀請各界共襄善舉，員榮醫院與中州扶輪社當場各認捐一百桌，先為活動注入一股暖流。

員榮醫療體系總院長張克士表示，自小家境不富裕，因此深刻感受基層民眾與弱勢族群感受，透過此一活動來呼籲社會大眾，要多多伸出援手，關懷在都市角落的朋友，而員榮醫院連續三年率先認捐一百桌，就是希望發揮拋磚引玉效果，同時傳達醫院救治病患，也能承擔社會責任，一同照顧弱勢的核心價值。中州扶輪社社長廖棋梓表示，這是很有意義的活動，這次集合眾社友的力量認捐一百桌，讓每個人都有機會在寒冬送暖，讓弱勢朋友享受歲末圍爐的喜悅。

張雪如表示，每年寒流來都很擔心街友、獨老們是否安然無恙，因此就會結合朋友一起煮薑母鴨、羊肉爐到火車站、公園關心送暖，過年間大家圍爐，又擔心他們是否餓著了，就在五年前的一次衝動下，舉辦了第一次的圍爐活動，至今邁入第五年，可是每年人都越來越多，又怕資金不夠，幸好都能關關難過關關過。