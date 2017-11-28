〈中部〉玄天步道喊停 投縣︰地標性景觀取代

2017-11-28

目前還在構思 明年公布答案

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國內天空步道、和天空吊橋越建越多，飽受環保團體抨擊下，南投縣府原定闢建名間鄉「玄天步道」，將三座天空步道串聯的計畫喊停，將改以地標性景觀取代，目前還在構思，預定明年二月公布答案，再用一年解決地權和地用問題。

原打算在南投縣名間鄉松柏嶺受天宫附近，以三座吊橋串聯三個山頭的「玄天步道」，縣府開放國際設計競圖，惟兩次招標都流標。

競圖流標後，因環保團體抨擊台灣到處都建天空步道和天空之橋，南投縣府決定捨棄「玄天步道」，另外再找可帶來名間鄉松柏嶺觀光亮點的地標性觀光設施。

縣府觀光處長王源鍾表示，名間鄉松柏嶺受天宮，每年吸引香客人數逾百萬人次，受天宮香期活動，文化局也爭取列為中央文化資產民俗類保存，因此未來施設的觀光景觀，因有每年百萬以上的香客支撐，該觀光設施的客源應不會中斷。

原編列五千萬預算 先辦保留

王源鍾也說，目前構思的名間鄉松柏嶺新景觀，會考量松柏嶺是茶鄉和地形地貌的特色，會有讓大家耳目一新的景觀，目前已有方向，但還不能透露，應該在明年二月就可公布答案。而有了景觀的設計，接下來打算用一年時間解決地權、地用問題，即用地的取得和土地使用目的是否符合的問題。

縣府今年已編列「玄天步道」的經費五千萬元，未來設計不一樣的景觀建設，編列的預算先辦保留，經費原則上不會大幅增加。

南投縣目前的天空步道或吊橋已有多座，包括：仁愛鄉清境高空觀景步道、中寮鄉龍鳳瀑布天空步道、信義鄉坪瀨琉璃光之橋、南投市猴探井天空之橋、竹山天梯（梯子吊橋），目前還在興建連接南投市沙雕園區到會展中心的貓羅溪人行橋，完成後就有六座觀光用途的橋或步道。