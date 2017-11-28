〈中部〉照服人力不足 嘉市議員促正視

2017-11-28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府民國八十九年至今，計培訓四千一百八十三名照顧服務員，但僅八百○一人留任，須居家照顧個案七百五十五人，但到宅服務的照服員九十九人，半年服務六萬七千六百三十五人次，對此，市議員張秀華昨質詢關注居家照服員每天平均工時可能超過八小時，且社會地位低，真的如行政院長賴清德所說是「做功德」，希望市府正視人力不足問題，加強培訓補足、並提升其地位。

市府社會處長張元厚表示，將持續養成人力，另配合中央，日後讓提供服務單位自訓自用，以符合需求的人才，照服員工作也更能穩定。

張元厚說，嘉市照服員服務場所分散在居家服務中心、醫院跟機構，共提供二十二種服務項目，其中由嘉義基督教醫院、中華聖母社會福利慈善基金會、伊甸社會福利基金會及嘉義縣勞動力服務人員職業工會的照服員提供居家服務，共九十九名；照服員因需清掃環境、替個案盥洗，加上會被歧視、當傭人等，大都做不久，未來將提高薪資，從時薪改月薪來改善。

張秀華昨以七十八名居家服務員為例，提出如半年做滿一百八十天、每天做滿三小時計算，平均工時十四‧四三小時，社會處傍晚稱「給議員的數據有錯，會檢討」。

張元厚說，平均工時約十小時，是以最高標準計算，實務上依服務項目、個案需求不同，每天幾乎不超過八小時。