〈中部〉嫌秋葵像鼻涕 研究讓她愛上它

2017-11-28

後塘國小2學童 競賽獲第三名

〔記者林宜樟／鹿草報導〕嘉義縣鹿草鄉農會四健會帶著青少年、兒童會員認識鄉內農作，推動農業教育，其中，四健會員、後塘國小學生陳嘉妤與施佳妤，研究秋葵生態、功用、創作料理及製做手工皂等，本月二十五日代表嘉縣參加全國四健作業組競賽獲得第三名，原本不吃秋葵的孩子經歷研究過程，反而愛上吃秋葵。

鹿草農會推廣部指導員陳亦曜說，四健代表「手、腦、身、心」均衡發展，從生活上瞭解農業，農會執行推動農村青少年農業教育計畫，與學校合作讓學生參與。

家政班教做秋葵泡菜 從此喜歡吃

陳嘉妤、施佳妤說，鹿草鄉是全國秋葵最大的產地，秋葵有豐富的鉀、鈣等礦物質，故選作研究主題；由於秋葵口感黏黏的，施佳妤原本覺得像在吃鼻涕、很噁心，後來經農會家政班教導做出秋葵黃金泡菜等創意料理後，讓她喜歡上吃秋葵，還發現個體太大不適合食用的秋葵，可用來製做手工皂。

陳、施兩人上週六到台北市參加全國比賽，解說時琅琅上口，還秀自製秋葵道具；評審提問採收秋葵注意事項，施佳妤答說，超過十公分的秋葵太大支，纖維太粗，口感不佳，不適合摘取食用，摘取時須戴手套及用剪刀取下，避免破壞營養集中的蒂頭部位。兩人對秋葵產銷事物如數家珍，獲評審讚賞。