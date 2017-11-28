〈中部〉鋼管女郎「助跑」 虎尾馬拉松週日鳴槍

2017-11-28

跑友期待 鎮民盼勿模糊焦點

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連續舉辦七年的虎尾巾都馬拉松週日開跑，報名人數可望突破六千人，除了最受跑友「呵咾」（讚譽）的補給豐富，當天有跑友將挑戰個人第六百馬，還有千馬接力，更特別加碼鋼管女郎表演。

一聽到當天有鋼管女郎「助跑」，不少跑友非常期待，還說希望能陪跑，主辦單位則說，也要她們跑得動才行；只透露會在起跑點表演，也會在各補給站不定點表演，為了不影響選手，會請鋼管女郎「多穿一些」。

虎尾鎮民張文華說，各地馬拉松愈辦愈多，為了吸引跑友參加，主辦單位挖空心思，虎尾馬竟想出找鋼管女郎，尤其跑馬拉松都是一大早，真難為這些人，雖然很有噱頭，也希望主辦單位不要模糊焦點。

補給澎派 主辦單位秀美食小吃

虎尾鎮公所結合虎馬路跑協會舉辦的虎尾馬拉松，十二月三日上午六點將在虎尾鎮立體育場登場，昨天主辦單位在虎尾農博生態公園入口處舉行賽前記者會，展示補給品。

虎馬路跑協會會長陳克昌指出，已完成報名者全馬組二千三百五十二人、超半馬組一千六百七十六人、健康組一千三百六十四人、休閒組四百四十五人，視障全馬組及超半馬組也都有人報名，尤其有鋼管女郎助跑，精彩可期。

陳克昌強調，全程將設十五處補給站，虎馬歷年來被跑友公認是補給最好的賽事，提供牛肉、鮮蝦、水餃、啤酒、米糕、蘿蔔糕、炒米粉等美食，加上精美的伴手禮，歡迎大家一起來。

虎尾公所設置「虎尾馬拉松賽事網」，還有虎尾路跑名人堂登錄各組路跑英雄及歷屆最佳紀錄保持人、成績，歡迎跑友向大會紀錄挑戰。

陳克昌透露，當天跑友周天寶將挑戰個人第六百馬，還有千馬接力，更首度推出鋼管女郎表演，已跑過三百八十七馬的陳克昌、完成二百卅五馬莊安吉及超過一百一十一馬郭清江都強調，將量力而為，聽自己身體的聲音。

鑑於PM2.5細懸浮微粒及高溫易導致馬拉松選手熱衰竭，主辦單位會請更多志工與醫療團體協助，加強醫療巡邏及補給站降溫措施，歡迎跑友多利用。