〈中部〉奧萬大楓林區步道 林管處持續封閉

2017-11-28

〔記者佟振國／仁愛報導〕進入賞楓季節，南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區假日人潮湧現，但遊客發現通過奧萬大吊橋之後的楓林區步道，十年前即因風災塌陷封閉，只能遠眺楓紅美景，十分可惜，林務局南投林管處表示，歷年多次災害導致萬大北溪改道沖進楓林區，目前河床仍不斷升高，楓林步道也有安全疑慮，因此持續管制封閉並加強監測。

奧萬大是許多民眾出遊賞楓首選，從遊客服務中心，經過楓林步道、賞鳥平台、森林公園、奧萬大吊橋，沿著萬大溪，可以賞溪、賞楓、觀鳥，但是遊客通過吊橋抵達松林區之後，原本通往大片楓香林區的步道已經封閉多年，遊客無法以更近距離欣賞楓紅美景。

南投林管處表示，這都是多次風災惹的禍，奧萬大於民國九十六年的聖帕颱風，九十七年的卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜颱風，以及九十八年莫拉克颱風，萬大溪、萬大北溪、清水溪發生嚴重土石流，台電攔河壩、清水溪橋、楓林吊橋皆遭沖毀掩埋。

尤其楓林區也因為萬大北溪改道，河床淤積高達近卅公尺，楓林區內許多植栽遭土石埋沒死亡或受損，有鑑於河床不斷升高，原有的楓林吊橋也無法原地重建，決定更改步道路線，由位置較高的松林區至第四平台的森林教室之間興建吊橋，於九十八年完工，就是現在的奧萬大吊橋。

至於楓林區步道已嚴重塌陷，木造設施年久失修，林管處還是決定管制封閉，暫時沒有修復的計畫。