〈中部〉奧萬大楓林區步道 林管處持續封閉

2017-11-28

〔記者佟振國／仁愛報導〕進入賞楓季節，南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區假日人潮湧現，但遊客發現通過奧萬大吊橋之後的楓林區步道，十年前即因風災塌陷封閉，只能遠眺楓紅美景，十分可惜，林務局南投林管處表示，歷年多次災害導致萬大北溪改道沖進楓林區，目前河床仍不斷升高，楓林步道也有安全疑慮，因此持續管制封閉並加強監測。

奧萬大是許多民眾出遊賞楓首選，從遊客服務中心，經過楓林步道、賞鳥平台、森林公園、奧萬大吊橋，沿著萬大溪，可以賞溪、賞楓、觀鳥，但是遊客通過吊橋抵達松林區之後，原本通往大片楓香林區的步道已經封閉多年，遊客無法以更近距離欣賞楓紅美景。

南投林管處表示，這都是多次風災惹的禍，奧萬大於民國九十六年的聖帕颱風，九十七年的卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜颱風，以及九十八年莫拉克颱風，萬大溪、萬大北溪、清水溪發生嚴重土石流，台電攔河壩、清水溪橋、楓林吊橋皆遭沖毀掩埋。

尤其楓林區也因為萬大北溪改道，河床淤積高達近卅公尺，楓林區內許多植栽遭土石埋沒死亡或受損，有鑑於河床不斷升高，原有的楓林吊橋也無法原地重建，決定更改步道路線，由位置較高的松林區至第四平台的森林教室之間興建吊橋，於九十八年完工，就是現在的奧萬大吊橋。

至於楓林區步道已嚴重塌陷，木造設施年久失修，林管處還是決定管制封閉，暫時沒有修復的計畫。

  • 奧萬大森林遊樂區的楓林區步道於九十六年聖帕颱風塌陷迄今未能修復。（記者佟振國攝）

    奧萬大森林遊樂區的楓林區步道於九十六年聖帕颱風塌陷迄今未能修復。（記者佟振國攝）

  • 萬大北溪改道至奧萬大的楓林區內，導致許多植栽死亡或受損，至今仍有殘跡供遊客憑弔。（記者佟振國攝）

    萬大北溪改道至奧萬大的楓林區內，導致許多植栽死亡或受損，至今仍有殘跡供遊客憑弔。（記者佟振國攝）