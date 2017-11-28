〈中部〉台76線延伸到芳苑 最快109年動工

2017-11-28

視察西濱工程 魏明谷宣佈好消息

〔記者陳冠備／芳苑報導〕相較於彰化縣北部的鄉鎮而言，彰化南部鄉鎮的交通顯然不便利，彰化縣長魏明谷昨天前往巡視西濱快速公路在「芳苑︱大城」段工程時，除了對施工進度及工程品質表示肯定外，並宣佈中央政府已同意將台七十六線的「埔鹽︱芳苑」延伸路段定案，可望帶動彰化西南濱海地區交通觀光及產業發展。

彰縣府工務處處長林漢斌表示，今年十月國發會已審查通過台七十六線延伸案，目前已排入行政院等待核定，該延伸線從台七十六埔鹽交流道分出，行經埔鹽、二林中科園區至台六十一線芳苑交流道，全長二十公里，總經費約一四○億元，目前初估設計規劃一年，徵收土地一年，最快一○九年動工。

魏明谷指出，南彰化的交通建設不足，一直是他心中的「痛」，因而自上任以來，積極向中央爭取經費，目前西濱快速公路（台六十一線）後續建設計畫，彰化段從員林大排到大城的西濱大橋，全長約三十公里，總經費二八四億元，其中員林大排到王功及大城路段已經分段完工，可是芳苑永興段至大城九公里路段，因經過侯鳥棲息地引起爭議，經協調後施工需分時段進行，由於進度順利，可望在一○九年的年初提前完工。

已提報行政院 有助西南濱海發展

魏明谷表示，西濱快速道路俗稱南北向「第三條高速公路」，全線通車後有助沿海居民交通發展，但在此路段已開工之後，彰南居民最引頸期盼的台七十六線延伸線到台六十一線案，目前已由交通部提報行政院，很快就會定案，屆時彰化的整體交通網絡建立更完整，將有助於觀光及產業發展。