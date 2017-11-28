〈中部〉民政路9舊舍 爭列北港文創藝術園區

2017-11-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港鎮公所後方民政路有多棟保留完整的日治及民初時期舊宿舍，地方文史團體爭取列為歷史建築保留，打造「北港文創藝術園區」。雲林縣議員蔡岳儒指出，民政路緊鄰北港運動公園、文化中心，地點適中、停車方便，對帶動區域發展有很大的幫助。

北港鎮地方文史團體以「建築物訴說小鎮故事」為主題，提報北辰國小校長宿舍、教師宿舍群及前北港鎮長陳向陽舊宅等九棟老舊宿舍，登錄為雲林縣歷史建築予以保留，其中陳向陽舊宅列為縣定紀念建築，昨天縣府古蹟審議委員會多位委員前往踏勘。

文史工作者吳登興表示，北辰國小校長、教師宿舍群為日式木造建築，日治昭和初年興建至今約七、八十年，原為北港女子公學校校長、教師宿舍，見證清代女性無受教權框架到日治時期採兩性單軌學制的教育改革過程，也是台灣女子教育的里程碑。

前鎮長陳向陽舊宅 見證自治史

吳登興指出，陳向陽一八九九年在北港出生，早年任職教育界，曾在北港公學校水燦林分校、北港公學校任教達廿五年，二戰結束後被任命為首任官派鎮長，後來鎮長改為民選，陳向陽高票當選首任民選鎮長，舊宅訴說台灣地方自治史，有其保存價值。

蔡岳儒表示，北港許多舊宿舍都已拆除，民政路這九棟保留完整，期盼透過登錄為歷史建築予以保留，北港是國內古蹟文化和宗教藝術重鎮，未來可結合附近文化中心、運動公園規劃為「北港文創藝術園區」。文化處指出，北辰國小舊宿舍群區是否保留，還需審議委員會審查。