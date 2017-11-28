〈中部〉家事中心不耐震 嘉義國中將拆除

2017-11-28

嘉市12校部份校舍 108年更新完成

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區近日三到五級地震頻繁，縣、市雖無學校校舍毀損，但嘉市府教育處針對民國八十八年九二一大地震前興建、耐震度不足或使用五十年的老舊校舍，向教育部申請經費補助逐年汰換，今年到後年規劃拆除、重建或補強共十二校部分校舍；嘉縣今、明年改建三校校舍，加強建築結構安全。

嘉市府教育處國民教育科長林銘懋表示，經鑑定耐震係數小於一，評估需要汰換的校園建物，有北園、大業、玉山、嘉義國中，嘉北、博愛、大同、育人、僑平、精忠、興安、林森國小等十二校部分校舍，今年開始拆除、重建，到一○八年全面更新完成。

嘉縣3校舊校舍 今、明年改建

嘉縣府教育處國民教育科長顏廷育說，九二一震後，縣轄學校經多年重建或補強，已無鑑定為危樓的校舍，目前進行東石鄉下楫國小、竹崎鄉縣立竹崎高中的老舊校舍改建，中埔鄉中山國小老舊校舍明年改建。

嘉義國中在五十九年興建的「家事中心」，明天辦理拆除工程招標，市議員蔡永泉、蔡榮豐上週現勘。蔡永泉昨說，家事中心是老校友的青春回憶，牆壁雖龜裂，但不損梁柱結構，磨石子地板現已少見應保留。

現勘家事中心 文資審議未列冊

嘉義國中校長范貴玉則說，家事中心是加強磚造、二層樓建物，早期只收女生時，讓學生上家政課使用，八十五年起，校方發現建物坐西朝東、窗戶設置過高，通風不良，有礙校園動線，且有滲水、牆壁龜裂情形，今年委由台灣省土木技師公會評估，認為耐震能力有疑慮，且市文化局文資審議委員現勘後，審議結果不列冊；退休學務主任陳巧梅說，該中心閒置近二十年，建築無特色，拆除後，竣工碑等文物可放校史室珍藏。